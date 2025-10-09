Олег Шумейко

Квалифаер Валентен Вашеро (ATP, 204) в четвертьфинале турнира серии Masters в Шанхае обыграл Хольгера Руне (ATP, 11) 2:6, 7:6 (4), 6:4.

За 3 часа на корте монегаск 7 раз подал навылет, реализовал 2 брейк-пойнта из четырех и 1 раз ошибся при подаче. Датчанин сделал 12 эйсов, 3 брейка и 4 «двойные». Это была первая очная встреча теннисистов.

Стоит отметить, что Вашеро стал самым низкорейтинговым полуфиналистом Masters в 21 веке – в 1999 году на соревнованиях данной категории в Индиан-Уэллсе до полуфинала дошел Крис Вудрафф (ATP, 550). Следующим соперником Вашеро будет Новак Джокович (ATP, 5).

