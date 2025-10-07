Денис Седашов

Сербский теннисист Новак Джокович стал самым возрастным четвертьфиналистом в истории турниров серии Masters.

38-летний спортсмен достиг этого показателя в возрасте 38 лет и 133 дней, побив рекорд швейцарца Роджера Федерера (38 лет и 60 дней).

Джокович пробился в 1/4 финала турнира категории Masters в Шанхае, одолев в 1/8 финала испанца Хауме Мунара со счетом 6:3, 5:7, 6:2.

В следующем раунде серб встретится с бельгийцем Зизу Бергсом.

