Олег Гончар

Первая ракетка мира Карлос Алькарас одержал победу над американцем Тейлором Фрицем (ATP 5) в финале турнира ATP 500 в Токио, сообщает TennisWorldUSA.

Этот триумф принес 22-летнему испанцу первое место в рейтинге бонусного фонда ATP 500 в 2025 году, что гарантирует ему бонус в размере 1 миллиона евро. Кроме того, Алькарас получит часть из призового пула в 900 тысяч долларов.

В 2025 году Алькарас выиграл Roland Garros и US Open, турниры ATP Masters 1000 в Цинциннати, Риме и Монте-Карло, а также ATP 500 в Лондоне, Барселоне и Роттердаме.

Напомним, ранее Алькарас назвал этот сезон лучшим в карьере.