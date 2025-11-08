Денис Седашов

Сербский теннисист Новак Джокович завоевал титул на турнире ATP-250 в Афинах (Греция), победив в финале итальянца Лоренцо Музетти (9 АТР) со счетом 4:6, 6:3, 7:5.

Матч длился 3 часа. За это время Джокович выполнил шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. В свою очередь, Музетти сделал 10 эйсов, три двойные ошибки и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов.

Эта победа стала для Новака Джоковича 101-м титулом в карьере и вторым в сезоне-2025.

