Денис Седашов

Чемпионка Wimbledon-2022 Елена Рыбакина (6 WTA) завоевала титул на Итоговом турнире WTA-2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В финале Рыбакина победила белорусскую теннисистку арину сабаленку. Поединок длился 1 час 48 минут. За это время Рыбакина выполнила 13 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести. В свою очередь, сабаленка совершила пять эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки, но не смогла реализовать ни один из своих пяти брейк-пойнтов.

Итоговый турнир WTA. Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Хард.

арина сабаленка — Елена Рыбакина 3:6, 6:7(0-7)

Это первый в карьере Рыбакиной титул Итогового чемпионата WTA.

Швёнтек впервые за четыре года проиграла дважды подряд.