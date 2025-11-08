Рыбакина победила лидера мирового рейтинга в финале Итогового турнира WTA-2025
арина соболенко проиграла в двух сетах
30 минут назад
Чемпионка Wimbledon-2022 Елена Рыбакина (6 WTA) завоевала титул на Итоговом турнире WTA-2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
В финале Рыбакина победила белорусскую теннисистку арину сабаленку. Поединок длился 1 час 48 минут. За это время Рыбакина выполнила 13 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести. В свою очередь, сабаленка совершила пять эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки, но не смогла реализовать ни один из своих пяти брейк-пойнтов.
Итоговый турнир WTA. Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Хард.
арина сабаленка — Елена Рыбакина 3:6, 6:7(0-7)
Это первый в карьере Рыбакиной титул Итогового чемпионата WTA.
