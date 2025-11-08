«Эти двое играют на голову лучше других». Джокович прокомментировал выступления Синнера и Алькараса
Серб отметил, что важно также уважать предыдущих чемпионов
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Пятая ракетка мира серб Новак Джокович на пресс-конференции опроверг слова о том, что лидеры мирового рейтинга Янник Синнер (1 ATP) и Карлос Алькарас (2 ATP) «подняли теннис на новый уровень».
Я не говорил, что они подняли теннис на новый уровень. Я лишь отметил, что сейчас эти двое играют на голову лучше остальных. Именно такой высокий уровень игры нужен в теннисе. Однако важно также проявлять уважение к Роджеру [Федереру], Рафа [Надалю], Энди [Маррею] и мне.
