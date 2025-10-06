Костюк улучшила позиции в рейтинге WTA, Свитолина сохранила место в топ-15
Стародубцева опустилась на 45 ступенек
около 2 часов назад
Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг организации.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила 13-е место.
Марта Костюк поднялась на 26-е место. Юлия Стародубцева опустилась на 45 позиций и выпала из топ-100.
Рейтинг WTA по состоянию на 6 октября:
1. Арина Соболенко – 11010 очков
2. Ига Свёнтек (Польша) – 8553
3. Кори Гауфф (США) – 7263
4. Аманда Анисимова (США) – 5989
5. Мирра Андреева – 4698
6 (7). Джессика Пегула (США) – 4653
7 (6). Мэдисон Киз (США) – 4459
8. Жасмин Паолини (Италия) – 4156
9 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) – 3898
10 (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3678
...
13. Элина Свитолина (Украина) – 2606
26 (28). Марта Костюк (Украина) – 1769
31. Даяна Ястремская (Украина) – 1559
131 (86). Юлия Стародубцева (Украина) – 605
139 (136). Александра Олейникова (Украина) – 548
159 (155). Ангелина Калинина (Украина) – 462
175 (184). Дарья Снигур (Украина) – 417
263 (259). Анастасия Соболева (Украина) – 268
Напомним, Даяна Ястремская снялась с матча против Лауры Зигемунд в Ухане.