Вторая ракетка Украины Марта Костюк в интервью glavcom.ua назвала планы на 2026 соревновательный год:

Планов много, но, как говорится, хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о них. Я никогда не стараюсь концентрироваться на рейтинге, потому что для меня рейтинг – это скорее результат той работы, которую мы уже выполнили. Делать из него самоцель я считаю неконструктивно.

Для меня важнее развивать свою игру: усиливать сильные стороны, подтягивать слабые и продолжать двигаться вперед. Ключевое – здоровье, ведь без него в этом спорте чрезвычайно сложно.

Конечно, хотелось бы завершить сезон в топ-10 – это планка, которую я еще не достигала. И, безусловно, выиграть турнир Большого шлема – это наибольшая цель. Но я не фокусируюсь на этих цифрах и титулах.