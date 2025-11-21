Олег Шумейко

Легенда тенниса Роджер Федерер в 2026 году будет введен в Международный зал теннисной славы.

Roger Federer is set to be inducted into the International Tennis Hall of Fame in 2026 in the Player Category.



Legendary sportscaster Mary Carillo will also be honored in the Contributor Category.



Save the date for August 27–29 in Newport

Швейцарец был включен с первой попытки, поскольку для попадания в список номинантов должно пройти не менее 5 лет с проведения последнего матча. Финальным в карьере Роджера турниром стал Wimbledon-2021, где Федерер достиг четвертьфинала.

Отметим, что официальная церемония введения швейцарца в Международный зал теннисной славы состоится 27-29 августа 2026 года в американском Ньюпорте.

