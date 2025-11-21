Федерер включён в Международный зал теннисной славы
Официальная церемония введения легендарного Роджера состоится в 2026 году
Легенда тенниса Роджер Федерер в 2026 году будет введен в Международный зал теннисной славы.
Швейцарец был включен с первой попытки, поскольку для попадания в список номинантов должно пройти не менее 5 лет с проведения последнего матча. Финальным в карьере Роджера турниром стал Wimbledon-2021, где Федерер достиг четвертьфинала.
Отметим, что официальная церемония введения швейцарца в Международный зал теннисной славы состоится 27-29 августа 2026 года в американском Ньюпорте.
