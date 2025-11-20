Денис Седашов

Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер вспомнил финал US Open 2009 года и объяснил, почему хотел бы его переиграть.

Швейцарский теннисист проиграл в решающем матче аргентинцу Хуану-Мартину дель Потро, и, по его словам, результат мог быть другим. Слова приводит Tages Anzeiger.

Я должен был выиграть этот финал. В тот день на разминке у меня болела спина, и я упустил слишком много шансов. Это один из тех матчей, которые я не должен был проигрывать. К тому же он прервал мою победную серию на US Open. Роджер Федерер

