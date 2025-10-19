Джокович квалифицировался на Итоговый турнир ATP – Новак повторил рекорд Федерера
Звездный серб продолжает устанавливать новые достижения
около 1 часа назад
Новак Джокович / Фото - АТР
Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (№5 ATP) стал третьим участником Итогового турнира ATP-2025. Об этом сообщает пресс-служба ATP.
Новак присоединился к Карлосу Алькарасу (ATP №1) и Яннику Синнеру (ATP №2)
Новак сыграет на турнире в 18-й раз – он повторил рекорд по этому показателю, который принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру.
Итоговый турнир ATP пройдет с 9 по 16 ноября в Турине (Италия).
