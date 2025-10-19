Владимир Кириченко

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (№5 ATP) стал третьим участником Итогового турнира ATP-2025. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

Новак присоединился к Карлосу Алькарасу (ATP №1) и Яннику Синнеру (ATP №2)

Новак сыграет на турнире в 18-й раз – он повторил рекорд по этому показателю, который принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру.

Итоговый турнир ATP пройдет с 9 по 16 ноября в Турине (Италия).

Ранее итальянка Жасмин Паолини квалифицировалась на WTA Finals 2025.