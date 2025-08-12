Федерер возвращается на корт через 3 года после завершения карьеры
Роджер выступит в матче знаменитостей на Masters в Шанхае
около 1 часа назад
Фото: ATP
Легенда тенниса Роджер Федерер вернется на корт через 3 года после завершения карьеры.
Швейцарец выступит на Massters в Шанхае. Правда, Федерер будет участвовать в матчах знаменитостей в парном разряде, который пройдет 10 октября.
Отметим, что последним матчем в карьере Роджера была игра в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лейвера в сентябре 2022 года. В ATP Туре Федерер в последний раз соревновался на Wimbledon в далеком 2021 году, где дошел до четвертьфинала.
