Олег Шумейко

Легенда тенниса Роджер Федерер вернется на корт через 3 года после завершения карьеры.

Швейцарец выступит на Massters в Шанхае. Правда, Федерер будет участвовать в матчах знаменитостей в парном разряде, который пройдет 10 октября.

Roger Federer is coming back to Shanghai 🤩



Join us on October 10th for the @rogerfederer and Friends Celebrity Doubles Match!#rolexshanghaimasters pic.twitter.com/6gpnkFfl6B — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) August 10, 2025

Отметим, что последним матчем в карьере Роджера была игра в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лейвера в сентябре 2022 года. В ATP Туре Федерер в последний раз соревновался на Wimbledon в далеком 2021 году, где дошел до четвертьфинала.

