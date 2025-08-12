Турнир WTA 1000 в Цинциннати. Ястремская – Гауфф. Видеотрансляция
Теннисистки в последний раз играли между собой на Wimbledon-2025
16 минут назад
Гауфф и Ястремская / Фото - Yahoo
Во вторник, 12 августа, украинская теннисистка Даяна Ястремская (№31 WTA) сыграет матч в рамках 1/16 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати.
Украинка поделит корт с второй ракеткой мира Кори Гауфф из США. Начало матча не ранее 22.00 по Киеву.
Трансляция будет доступна на Setanta Sports Premium.
Гауфф впереди в личных встречах со счетом 3:1. Единственную победу Даяна одержала в июле на старте Wimbledon-2025.
Победительница этого противостояния в следующем раунде сыграет против латвийки Елены Остапенко или итальянки Лючии Бронцетти.
Напомним, украинка Марта Костюк снялась с турнира в Цинциннати.