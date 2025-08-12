Владимир Кириченко

Во вторник, 12 августа, украинская теннисистка Даяна Ястремская (№31 WTA) сыграет матч в рамках 1/16 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Украинка поделит корт с второй ракеткой мира Кори Гауфф из США. Начало матча не ранее 22.00 по Киеву.

Трансляция будет доступна на Setanta Sports Premium.

Гауфф впереди в личных встречах со счетом 3:1. Единственную победу Даяна одержала в июле на старте Wimbledon-2025.

Победительница этого противостояния в следующем раунде сыграет против латвийки Елены Остапенко или итальянки Лючии Бронцетти.

Напомним, украинка Марта Костюк снялась с турнира в Цинциннати.