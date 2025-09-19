Олег Гончар

Французский теннисист Гаэль Монфис (ATP 52), который является мужем Элины Свитолиной, прекратил выступление на турнире ATP 250 в Чэнду (Китай) из-за травмы, сообщает ATP Tour.

В матче против Александра Шевченко (ATP 96) из Казахстана Монфис травмировал голеностоп при счете 3:4 во втором сете после падения. После медицинской паузы он проиграл сет 3:6 и снялся при счете 0:30 во втором гейме решающей партии.

39-летний Монфис получил вторую травму в сезоне — ранее он пропустил Wimbledon из-за проблем с коленом.

Напомним, ранее Свитолина и Монфис сыграли на центральном корте US Open.