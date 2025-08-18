Монфис сыграет в паре с бывшей первой ракеткой мира в миксте на US Open-2025
На старте мейджора они встретятся с Макнелли и Музетти
42 минуты назад
Гаэль Монфис / Фото - ATP
Французский теннисист Гаэль Монфис (№46 ATP) примет участие в турнире в парном разряде на US Open-2025.
38-летний француз сыграет в паре с японской теннисисткой Наоми Осакой (№25 WTA).
В первом раунде Монфис и Наоми сыграют против американо-итальянского дуэта Кэтрин Макнелли – Лоренцо Музетти.
Отметим, ранее с Лоренцо должна была играть Жасмин Паолини, но она снялась с турнира.
Матч состоится завтра, 19 августа.
Напомним, Монфис снялся с Masters в Цинциннати.