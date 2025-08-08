Гаэль Монфис снялся с турнира в Цинциннати. Известна причина
У мужа Свитолиной травма запястья
около 1 часа назад
Французский теннисист Гаэль Монфис (46 ATP) решил сняться с турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США) из-за боли в левом запястье.
Вместо 38-летнего спортсмена в основной сетке соревнований выступит австралиец Александар Вукич (94 ATP).
По информации издания L’Équipe, этот шаг связан с травмой, а также с недавними неудачными выступлениями Монфиса — он проиграл в стартовых матчах турниров ATP-500 в Вашингтоне и ATP-1000 в Торонто.
Следующим турниром для Гаэля станет Открытый чемпионат США (US Open).
