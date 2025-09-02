Олег Гончар

Третья ракетка мира Кори Гауфф прокомментировала свое поражение от японки Наоми Осаки (WTA 24) в четвертом круге US Open 2025 со счетом 3:6, 2:6, сообщает Punto de Break.

Гауфф заявила, что матч был необычным, поскольку она улучшила подачу по сравнению с предыдущими играми, но допустила слишком много ошибок на задней линии.

Американка призналась, что находится в сложном эмоциональном состоянии, но видит прогресс в своей игре. После матча она расплакалась в раздевалке, но поддержка команды помогла ей осознать, что три победы на турнире превзошли её ожидания.

«Мне жаль проигрывать здесь, но я иду в правильном направлении. Надо быть более позитивной».

Напомним, ранее в одиночном разряде завершила выступления Марта Костюк.