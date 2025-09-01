Олег Шумейко

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA, 28) в четвертом круге US Open-2025 проиграла 11-й сеяной Каролине Муховой (WTA, 13) 3:6, 7:6 (0), 3:6.

За почти 3 часа на корте украинка 6 раз подала навылет, реализовала 1 брейк-поинт из десяти и 7 раз ошиблась при подаче. Чешка совершила 1 эйс, 3 брейка и две «двойные». Это была первая официальная встреча теннисисток.

Отметим, что это лучшее выступление Марты на американском Шлеме – украинка впервые добралась до 1/8 финала соревнований.

Также Костюк сыграет в 1/8 финала в парном разряде US Open.