Костюк не смогла пробиться в четвертьфинал US Open в парном разряде
Украинка завершила выступления на американском Шлеме
Марта Костюк и Елена Габриэла Русе в 1/8 финала US Open уступили четвертым сеяным Веронике Кудерметовой и Элизе Мертенс 4:6, 1:6.
За 1 час 19 минут на корте украино-румынский тандем реализовал 1 брейк-пойнт из пяти и 6 раз ошибся при подаче. Соперницы сделали 4 брейка и одну «двойную».
Отметим, что это был второй подряд матч Костюк. До этого Марта сыграла 3-часовой матч в одиночном разряде, где в четвертом круге уступила Каролине Муховой.
