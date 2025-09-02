Олег Шумейко

Марта Костюк и Елена Габриэла Русе в 1/8 финала US Open уступили четвертым сеяным Веронике Кудерметовой и Элизе Мертенс 4:6, 1:6.

За 1 час 19 минут на корте украино-румынский тандем реализовал 1 брейк-пойнт из пяти и 6 раз ошибся при подаче. Соперницы сделали 4 брейка и одну «двойную».

Отметим, что это был второй подряд матч Костюк. До этого Марта сыграла 3-часовой матч в одиночном разряде, где в четвертом круге уступила Каролине Муховой.