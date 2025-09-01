Осака очень легко обыграла Гауфф и вышла в четвертьфинал US Open
Наоми не оставила шансов третьей ракетке мира
около 17 часов назад
Наоми Осака / Фото: j48tennis.ne
В четвертом круге US Open японская теннисистка Наоми Осака (WTA 24) победила Кори Гауфф со счетом 6:3, 6:2.
Матч длился 66 минут, в течение которых теннисистки подали по три эйса. При этом Осака не совершала двойных ошибок, а у Гауфф их было пять.
Также Осака реализовала четыре из четырех брейков.
Для теннисисток это был шестой очный матч и третья победа Осаки.
В следующем круге Осака сыграет с победительницей матча украинки Марты Костюк и чешки Каролины Муховой.