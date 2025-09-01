Олег Гончар

В четвертом круге US Open японская теннисистка Наоми Осака (WTA 24) победила Кори Гауфф со счетом 6:3, 6:2.

Матч длился 66 минут, в течение которых теннисистки подали по три эйса. При этом Осака не совершала двойных ошибок, а у Гауфф их было пять.

Также Осака реализовала четыре из четырех брейков.

Для теннисисток это был шестой очный матч и третья победа Осаки.

В следующем круге Осака сыграет с победительницей матча украинки Марты Костюк и чешки Каролины Муховой.