Олег Гончар

Завершились финалы квалификационного турнира WTA 500 в Нинбо, где была представлена украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 131).

В финале Стародубцева победила представительницу Германии Тамару Корпач (WTA 143) со счетом 6:1, 6:3.

Матч длился 93 минуты, за которые Стародубцева не подала эйсов, в то время как у соперницы был один. При этом, Юлия допустила одну двойную ошибку против двух у немки.

Также Стародубцева использовала семь из восьми брейк-поинтов против трех из семи у Корпач.

В личных встречах с Корпач Стародубцева имеет три победы в трех матчах.

