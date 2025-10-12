Юлия Стародубцева пробилась в основную сетку WTA 500 в Нинбо.
Украинка уверенно победила в финале квалификации
около 3 часов назад
Юлия Стародубцева. Фото: j48tennis.ne
Завершились финалы квалификационного турнира WTA 500 в Нинбо, где была представлена украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 131).
В финале Стародубцева победила представительницу Германии Тамару Корпач (WTA 143) со счетом 6:1, 6:3.
Матч длился 93 минуты, за которые Стародубцева не подала эйсов, в то время как у соперницы был один. При этом, Юлия допустила одну двойную ошибку против двух у немки.
Также Стародубцева использовала семь из восьми брейк-поинтов против трех из семи у Корпач.
В личных встречах с Корпач Стародубцева имеет три победы в трех матчах.
