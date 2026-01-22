Третья ракетка мирового рейтинга Коко Гофф высказалась о положении дел в США. Американку цитирует btu.org.ua.

Вы обычно довольно откровенно высказываетесь по политическим вопросам. Мне интересно, как вы оцениваете положение дел в США сейчас, когда продолжается второй срок Трампа.

Думаю, я уже ранее озвучивала свою позицию по этому поводу. Я надеюсь, что в дальнейшем в нашей стране будет больше мира, больше доброжелательности в том, как мы общаемся друг с другом на разные темы и по различным вопросам. Очевидно, я была достаточно откровенна в своих высказываниях, но сейчас я немного устала об этом говорить, в частности из-за того, что сложно быть чернокожей женщиной в этой стране и сталкиваться с определенными вещами даже онлайн, видеть, как страдают маргинализованные (или уязвимые) сообщества, и осознавать, что я фактически могу только делать пожертвования и высказываться публично, и я стараюсь делать это как можно лучше.

Я просто надеюсь, что со временем мы сможем прийти к другому состоянию, чем то, в котором находимся сейчас, и будем двигаться вперед. Вчера я опубликовала видео с Мартином Лютером Кингом, и его смысл заключался в том, что мы должны продолжать двигаться вперед, даже если сейчас все не так спокойно, как мне хотелось бы.