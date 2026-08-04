Сергей Разумовский

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева завершила выступления на турнире WTA 1000 в Торонто после поражения в первом круге. В напряжённом матче представительница Украины уступила австралийке Мае Джоинт в трёх сетах – 6:4, 1:6, 3:6.

Начало встречи в Торонто сложилось в пользу Стародубцевой. Украинка быстро вышла вперёд – 2:1, после чего Джоинт несколько раз пыталась сравнять счёт. В то же время Стародубцева каждый раз сохраняла минимальное преимущество и уверенно двигалась к победе в первой партии.

При счёте 5:3 украинская теннисистка получила шанс завершить сет в свою пользу. С первой попытки закрыть партию ей не удалось, но уже в следующем гейме Стародубцева воспользовалась преимуществом и выиграла стартовый сет. На это у украинской теннисистки ушло 52 минуты.

Во второй партии ситуация на корте кардинально изменилась. Джоинт перехватила инициативу, начала лучше действовать на приёме и заставила Стародубцеву чаще ошибаться в розыгрышах. Украинка смогла взять только один гейм, после чего австралийка уверенно довела сет до победы – 6:1.

Решающая партия снова началась успешно для Стародубцевой. Украинка выиграла три гейма подряд и повела 3:1, создав себе комфортный задел. Однако Джоинт не позволила сопернице развить успех. Австралийка добавила в активности, выиграла пять геймов подряд и завершила матч в свою пользу – 6:3.

Поражение от Джоинт стало для Стародубцевой завершением выступлений в Торонто-2026. Она стала третьей украинской теннисисткой, которая не смогла пройти стартовый круг канадского турнира. Ранее в первом раунде выбыли Александра Олейникова и Ангелина Калинина.

В то же время украинское представительство на соревнованиях ещё не завершило выступления. Элина Свитолина и Марта Костюк начнут борьбу со второго круга.