Свитолина узнала имя соперницы во втором круге «тысячника» в Торонто
Элина трижды побеждала хозяйку кортов
Еліна Світоліна / Фото - United24
Стала известна соперница украинской теннисистки Элины Свитолиной (№10 WTA) на турнире WTA 1000 в Торонто.
Ею стала 23-летняя испанка Джессика Боусас Манейро (№59 WTA), которая в 1/64 финала со счетом 6:2, 6:4 обыграла представительницу Канады Ариану Арсено (№407 WTA).
Ранее Элина и Джессика трижды встречались на корте – во всех матчах победу одержала украинка, не отдав сопернице ни одного сета.
Напоминаем, что Свитолина пропускает первый раунд турнира.
Турнир WTA 1000 в Торонто проходит с 2 по 13 августа.
Напоминаем, Свитолина вылетела в четвертьфинале турнира в Вашингтоне.