Олег Гончар

В 1/8 финала турнира WTA 1000 в Пекине украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) уступила американской теннисистке Джессике Пегуле (WTA 7) со счётом 3:6, 7:6, 1:6.

Матч продолжался 139 минут, в течение которых Костюк подала один эйс, в то время как соперница этого не сделала. При этом, Марта допустила шесть двойных ошибок против четырёх у Пегулы.

Также Костюк реализовала три из восьми брейков против восьми из 13 у Пегулы.

Для Пегулы эта победа стала четвёртой над Костюк в пяти матчах.

Напомним, что в третьем круге турнира Костюк одолела нейтральную теннисистку из Беларуси Александру Саснович.

Пегула сыграет в четвертьфинале с талантливой соотечественницей Эммой Наварро, которая обыграла Игу Швёнтек.