Как Костюк проиграла Пегуле в Пекине — видео лучших моментов игры
Украинка уступила в трёх сетах
около 5 часов назад
В 1/8 финала турнира WTA 1000 в Пекине украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) уступила американской теннисистке Джессике Пегуле (WTA 7) со счётом 3:6, 7:6, 1:6.
Матч продолжался 139 минут, в течение которых Костюк подала один эйс, в то время как соперница этого не сделала. При этом, Марта допустила шесть двойных ошибок против четырёх у Пегулы.
Также Костюк реализовала три из восьми брейков против восьми из 13 у Пегулы.
Для Пегулы эта победа стала четвёртой над Костюк в пяти матчах.
Напомним, что в третьем круге турнира Костюк одолела нейтральную теннисистку из Беларуси Александру Саснович.
Пегула сыграет в четвертьфинале с талантливой соотечественницей Эммой Наварро, которая обыграла Игу Швёнтек.