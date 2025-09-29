Джессика Пегула прокомментировала победу в третьем круге турнира WTA1000 в Пекине над Эммой Радукану. Слова американки приводит btu.org.ua:

Это был безумный матч. Он был очень напряжённым. Но я смогла отыграться на тай-брейке и просто хотела продолжать давить. Когда она сделала двойную ошибку (лидируя 5-4), я поняла, что всё ещё в игре.

Всё было на волоске, всё было очень, очень близко. И, честно говоря, я думаю, что мне немного повезло с этими двумя виннерами с бэкхенда (оба на матчболах). Но я просто старалась бороться так долго, как могла.