Костюк сыграет с седьмой ракеткой мира в 1/8 финала турнира в Пекине
Пегула провела затяжной матч с Радукану в третьем круге соревнований
около 3 часов назад
Фото: j48tennis.ne
Джессика Пегула (WTA, 7) в третьем круге турнира серии WTA1000 в китайском Пекине обыграла Эмму Радукану (WTA, 32) 3:6, 7:6 (9), 6:0.
За почти 2 с половиной часа на корте американка 5 раз подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из двенадцати и дважды ошиблась при подаче. Британка сделала 5 эйсов, 3 брейка и 4 «двойных». Это была четвертая встреча теннисисток – Джессика победила в третий раз.
В 1/8 финала соревнований Пегула сыграет с Мартой Костюк (WTA, 28).
