Калинина победила на старте квалификации Australian Ope
Украинка победила соперницу в двух сетах
около 14 часов назад
Ангелина Калинина / Фото: j48tennis
В первом раунде квалификации Australian Open украинка Ангелина Калинина (WTA 178) победила Джоанну Гарланд (WTA 117) из Тайваня.
Калинина победила со счётом 7:5, 6:2.
Матч длился 114 минут, за которые Калинина сделала эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из четырнадцати брейков.
Отметим, что это была первая очная встреча теннисисток.
Ангелина играет на Australian Open восьмой раз в карьере и в четвертый раз в квалификации.
