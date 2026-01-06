Стал известен призовой фонд Australian Open-2026 – это рекордные цифры
Победитель мейджора получит 4,15 млн долларов
Организаторы Australian Open на официальном сайте мейджора назвали размер призового фонда, который будет разыгран в 2026 году.
В этом году призовой фонд составляет рекордные 111,5 млн долларов, что на 16% больше, чем в 2025-м (тогда было 96,5 млн). Это крупнейший призовой фонд в истории турнира.
Чемпионы австралийского Grand Slam получат по 4,15 млн долларов.
Турнир пройдет с 18 января по 1 февраля. В основной сетке гарантированно сыграют 4 украинки – Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Александра Олейникова.
Распределение призовых Australian Open-2026
Мужской и женский одиночный разряд
Победитель – 4,15 млн долларов
Финалист – 2,15 млн
Полуфиналисты – 1,25 млн
Четвертьфиналисты – 750 тысяч
4-й раунд – 480 тысяч
3-й раунд – 327,75 тысяч
2-й раунд – 225 тысяч
1-й раунд – 150 тысяч
Квалификация
Финал – 83,5 тысяч
2-й раунд – 57 тысяч
1-й раунд – 40,5 тысяч
Напомним, Винус Вильямс получила wild card в основу Australian Open.
