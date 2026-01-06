Владимир Кириченко

Организаторы Australian Open на официальном сайте мейджора назвали размер призового фонда, который будет разыгран в 2026 году.

В этом году призовой фонд составляет рекордные 111,5 млн долларов, что на 16% больше, чем в 2025-м (тогда было 96,5 млн). Это крупнейший призовой фонд в истории турнира.

Чемпионы австралийского Grand Slam получат по 4,15 млн долларов.

Турнир пройдет с 18 января по 1 февраля. В основной сетке гарантированно сыграют 4 украинки – Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Александра Олейникова.

Распределение призовых Australian Open-2026

Мужской и женский одиночный разряд

Победитель – 4,15 млн долларов

Финалист – 2,15 млн

Полуфиналисты – 1,25 млн

Четвертьфиналисты – 750 тысяч

4-й раунд – 480 тысяч

3-й раунд – 327,75 тысяч

2-й раунд – 225 тысяч

1-й раунд – 150 тысяч

Квалификация

Финал – 83,5 тысяч

2-й раунд – 57 тысяч

1-й раунд – 40,5 тысяч

Напомним, Винус Вильямс получила wild card в основу Australian Open.