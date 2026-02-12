Олег Шумейко

Ангелина Калинина (WTA, 199) уступила во втором круге турнира серии Challenger в Португалии второй сеяной Далме Гальфи (WTA, 90) 1:6, 2:6.

За час с четвертью на корте украинка реализовала 1 брейк-поинт из четырёх и трижды ошиблась при подаче. Венгерка сделала 9 эйсов, 5 брейков и 3 «двойные». Это была вторая встреча теннисисток – Калинина проиграла впервые.

Напомним, что Элина Свитолина остановилась в 1/8 финала соревнований в Дохе.