Калинина уступила на пути к четвертьфиналу турнира в Португалии
Украинка в двух сетах проиграла второй сеяной
около 3 часов назад
Фото: j48tennis.ne
Ангелина Калинина (WTA, 199) уступила во втором круге турнира серии Challenger в Португалии второй сеяной Далме Гальфи (WTA, 90) 1:6, 2:6.
За час с четвертью на корте украинка реализовала 1 брейк-поинт из четырёх и трижды ошиблась при подаче. Венгерка сделала 9 эйсов, 5 брейков и 3 «двойные». Это была вторая встреча теннисисток – Калинина проиграла впервые.
Напомним, что Элина Свитолина остановилась в 1/8 финала соревнований в Дохе.
