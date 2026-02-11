Світолина остановилась в 1/8 финала турнира в Дохе
Украинка проиграла в двух сетах Анне Калинской
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (9 WTA) завершила выступление на турнире серии WTA 1000 в Дохе (Катар).
В матче 1/8 финала украинская теннисистка уступила «нейтральной» Анне Калинской (28 WTA) в двух сетах. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.
На протяжении матча Свитолина выполнила пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала один из двух заработанных брейк-пойнтов.
WTA 1000 Доха. 1/8 финала
Анна Калинская – Элина Свитолина (Украина) – 6:4, 6:3
Подрез проиграла в финале турнира во Франции.
Поделиться