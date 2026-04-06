Ангеліна Калініна (WTA, 120) в финале квалификации турнира серии WTA500 в австрийском Линце уступила четвертой сеяной александре саснович (WTA, 115) 3:6, 2:6.

За час с четвертью на корте украинка трижды подала навылет, реализовала оба брейк-пойнта и трижды ошиблась при подаче. Соперница сделала 5 эйсов, 5 брейков и 4 «двойных». Это была третья встреча теннисисток – Калинина проиграла во второй раз.

Напомним, что Калинина обыграла Анну-Лену Фридзам на старте квалификации соревнований в Линце.