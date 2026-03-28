Калинина вышла в финал турнира в Дубровнике
В полуфинале украинка в трех сетах победила Тамару Зиданшек
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (127 WTA) вышла в финал грунтового турнира серии WTA 125, который проходит в хорватском Дубровнике. В напряженном полуфинальном поединке украинка одолела сопротивление словенки Тамары Зиданшек (130 WTA).
Встреча длилась 2 часа и 20 минут и завершилась победой Калининой в трех сетах.
WTA 125. Хорватия (Дубровник). Грунт, 1/2 финала
Ангелина Калинина – Тамара Зиданшек – 6:0, 4:6, 6:3
В финале украинка выйдет на корт против испанской теннисистки Андреа Ласаро Гарсия (WTA 170).
Калинина вышла в полуфинал турнира в Дубровнике.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
