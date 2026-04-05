Калинина обыграла Анну-Лену Фридзам на старте квалификации в Линце
Украинка одержала победу в двух сетах
около 8 часов назад
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (119 WTA) одержала победу в первом раунде отбора на турнире серии WTA 500 в австрийском Линце.
Украинка в двух сетах обыграла представительницу Германии Анну-Лену Фридзам (195 WTA).
WTA 500 Линц (Австрия). Грунт. Квалификация
Анна-Лена Фридзам – Ангелина Калинина – 4:6, 4:6
Следующей соперницей украинской теннисистки в борьбе за путевку в основную сетку станет Александра Саснович.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
