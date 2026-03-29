Калинина проиграла в финале турнира в Дубровнике
Украинка потерпела поражение в трех сетах
27 минут назад
Украинская теннисистка Ангелина Калинина не смогла завоевать титул на грунтовых соревнованиях в хорватском Дубровнике. В финальном матче украинка в трех сетах проиграла испанке Андреа Ласаро Гарсии.
Встреча длилась 2 часа 35 минут.
WTA 125 Дубровник (Хорватия). Грунт. Финал
Андреа Ласаро Гарсия – Ангелина Калинина – 3:6, 6:4, 6:3
За выступление в Хорватии Калинина получила 8,400 долларов призовых и 81 рейтинговый балл. В обновленной классификации WTA украинка поднимется на 119-ую позицию (+10 ступеней).
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
