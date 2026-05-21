Калинина в двух сетах обыграла Бондар и вышла в полуфинал турнира в Рабате
В 1/2 финала украинка встретится с Панной Удварди
29 минут назад
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (84 WTA) продолжает успешное выступление на грунтовом турнире серии WTA 250 в Рабате (Марокко). В четвертьфинальном поединке украинка уверенно одолела Анну Бондар (WTA 58) из Венгрии.
Матч длился 1 час 56 минут и завершился победой Калининой в двух сетах.
WTA 250 Рабат (Марокко). Грунт. 1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина) — Анна Бондар (Венгрия) — 6:4, 7:5
За путёвку в финал марокканского турнира Калинина поспорит с ещё одной представительницей Венгрии — Панной Удварди.
