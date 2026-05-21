Денис Седашов

Состоялась официальная жеребьевка основной сетки престижного турнира серии Grand Slam — Roland Garros-2026. В этом году в основе женского одиночного разряда гарантированно сыграют как минимум семь представительниц Украины.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции стартуют уже в это воскресенье, 24 мая.

По результатам жеребьевки украинские теннисистки получили таких соперниц в первом круге:

Элина Свитолина (7) — Анна Бондар (Венгрия)

Марта Костюк (15) — Оксана Селехметьева (нейтральный статус)

Даяна Ястремская — Жасмин Паолини (Италия)

Юлия Стародубцева — Анна Блинкова (нейтральный статус)

Ангелина Калинина — Диан Парри (Франция)

Дарья Снигур — Клара Таусон (Дания)

Александра Олейникова — победительница квалификации

Кроме того, представительство Украины в основной сетке может увеличиться до восьми участниц. Катарина Завацкая продолжает борьбу в отборе и уже вышла в финал квалификационного раунда.