Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 268) вышла в финальный раунд квалификации Roland Garros 2026. Во втором круге отбора украинка провела напряженный матч против латвийки Дарьи Семенистой, 112-й ракетки мира, и победила в трех сетах за 2 часа 52 минуты (5:7, 7:5, 2:6).

Эта победа стала для Завацкой реваншем за поражение от Семенистой в 2024 году на турнире WTA 125 в швейцарском Монтре. Теперь Катарина впервые обыграла латвийскую теннисистку в личной встрече.

В квалификации Roland Garros украинка начала с победы над Керол Чжао, а теперь поборется за выход в основную сетку с итальянкой Лучией Брондзетти. Ранее они дважды встречались в 2019 году на турнирах ITF в Италии и обменялись победами.

Матч с Семенистой был очень волнообразным. Завацкая имела преимущество 4:0 в первом сете, однако позволила сопернице вернуться в игру. Во второй партии украинка вела 5:2, но проиграла пять геймов подряд. В решающем сете Катарина собралась, добавила в агрессии и довела встречу до победы.

Для Завацкой это четвертый выход в финал квалификации Grand Slam и третий в Париже после 2019 и 2021 годов. В последний раз на этой стадии она играла на Wimbledon 2022. Украинка имеет шанс во второй раз в карьере пройти отбор на мейджоре.

