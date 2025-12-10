Калинина вышла в четвертьфинал турнира во Франции
Украинка в трех сетах обыграла в Лиможе четвертую сеяную Картель
около 2 часов назад
Фото: USTA
Ангелина Калинина (WTA, 155) во втором раунде турнира серии Challenger во французском Лиможе обыграла четвертую сеяную Сонай Картел (WTA, 69) 7:6 (4), 1:6, 6:1.
За 2 часа 10 минут на корте украинка дважды ошиблась при подаче, реализовала 4 брейк-поинта из шести и дважды ошиблась при подаче. Британка сделала 10 эйсов, 4 брейка и одну "двойную". Это была первая очная встреча теннисисток.
Следующей соперницей украинки станет победительница матча Фиона Ферро – Алиша Паркс.
