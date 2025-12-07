«Выиграть первую медаль для Украины...» Свитолина назвала лучший матч в карьере
Украинка выделила игру за бронзу Олимпиады-2020
Титулованная теннисистка Элина Свитолина ответила, какой матч считает лучшим в своей карьере. Украинку цитирует btu.org.ua:
Бронзовый матч в Токио. Отыграться после поражения в первом сете и выиграть первую медаль для Украины в теннисе – это был очень особенный момент для меня.
Отметим, что в игре за бронзу Олимпийских игр-2020 в Токио Свитолина обыграла Елену Рыбакину 1:6, 7:6 (5), 6:4.
Также Элина назвала самую сложную соперницу в карьере.
