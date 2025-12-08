Денис Седашов

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 155) удачно начала выступления на турнире WTA 125 в Лиможе (Франция). В стартовом раунде она уверенно обыграла представительницу Лихтенштейна Катинку фон Дайхманн (WTA 222) — 6:2, 6:2.

Матч длился 1 час 11 минут, за которые Калинина дважды взяла подачу соперницы и не дала ей ни одного шанса на брейк-поинт.

Для украинки это была первая официальная игра за последние шесть месяцев.

Соперница Калининой во втором раунде определится в матче между британкой Соней Картел и итальянкой Джессикой Пьери.

