Калинина вышла в финал турнира в Лиможе
Украинка вернулась на корт и сразу вышла в финал
43 минуты назад
Ангелина Калинина / Фото: j48tennis
В полуфинале турнира WTA 125 в Лиможе украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 155) обыграла первую сеянную испанку Кристину Букшу (WTA 54) – 6:4, 6:3.
Матч длился 75 минут, в течение которых Калинина не подавала на вылет, сделала одну двойную ошибку и использовала пять из девяти брейк-пойнтов.
Первый для Калининой финал с мая 2023 года пройдет против Эльзы Жакемо из Франции.
Калинина играет на первом турнире с начала июня, когда она снялась с Wimbledon.
