Олег Шумейко

Ангелина Калинина (WTA, 155) в четвертьфинале турнира серии Challenger во французском Лиможе обыграла пятую сеяную Алишу Паркс (WTA, 85) 7:5, 1:6, 6:3.

За 2 часа на корте украинка трижды подала навылет, реализовала все 3 брейк-пойнта и 1 раз ошиблась при подаче. Американка сделала 11 эйсов, 3 брейка и 3 «двойных». Это была четвертая встреча теннисисток – Ангелина Алише пока не проигрывала.

Следующей соперницей Калининой станет лидер посева Кристина Букша.

Напомним, что Элина Свитолина выступит за Францию на выставочном турнире.