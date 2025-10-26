Катарина Завацкая выиграла турнир в Цяньдаоху
Украинка завоевала 10-й титул ITF в карьере
Катарина Завацкая
Украинская теннисистка Катарина Завацкая в финале турнира ITF W35 в Цяньдаоху (Китай) победила россиянку Екатерину Рейнгольд со счетом 7:5, 3:6, 6:2.
Матч длился 2,5 часа, за которые украинская теннисистка один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала девять брейков.
Этот титул стал вторым для Завацкой на харде и первым с 2015 года, когда она выиграла в Шарм-эль-Шейхе. В общем, это 10-й титул ITF в ее карьере.
Напомним, ранее Завацкая победила соперницу из Китая.
