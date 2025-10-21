Украинка Сагдиева выиграла парный турнир ITF W35 в США
Для Аниты этот титул является самым большим в карьере
Анита Сагдиева / Фото - БТУ
Украинская теннисистка Анита Сагдиева (№753 WTA) стала чемпионкой в парном разряде на турнире ITF W35 в Бейкерсфилде (США).
В финале 21-летняя спортсменка вместе с боснийкой Эмой Бургич (№626 WTA), посеянными под вторым номером, со счетом 5:7, 6:1, 10-7 одолели первую сеяную пару – итальянку Франческу Пасе (№489 WTA) и польку Сюзанну Павликовскую (№413 WTA).
Для Сагдиевой это десятый титул в парных соревнованиях ITF и крупнейший в карьере. В 2025 году украинка уже в пятый раз выиграла парный турнир ITF.
