Денис Седашов

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 407) вышла в финал хардового турнира ITF W35, который проходит в китайском Цяньдаоху.

В полуфинальном матче Завацкая в трех сетах одолела представительницу Китая Е Шию (WTA 1018). Поединок длился 3 часа 9 минут и завершился победой украинской спортсменки.

Во время матча Катарина выполнила два эйса, допустила две двойные ошибки, проиграла семь геймов на своей подаче, но смогла сделать восемь брейков, что и обеспечило ей выход в финал.

ITF W35 Цяньдаоху.1/2 финала

Катарина Завацкая (Украина) – Е Шию (Китай) – 3:6, 6:4, 6:4

Для 24-летней украинской спортсменки этот финал станет уже 19-м в карьере на турнирах ITF в одиночном разряде. Завацкая поборется за свой десятый титул на этом уровне.

Костюк: «У нас карьера короткая, нужно получать удовольствие».