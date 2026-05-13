Сергей Разумовский

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде грунтового турнира WTA 125 в Париже. Вместе со своей напарницей Дезире Кравчик из США они одержали волевую победу и пробились в полуфинал соревнований.

В стартовом матче первые сеяные турнира встретились с дуэтом Го Ханьюй (Китай) / Кристина Младенович (Франция). Поединок выдался очень напряженным и длился 1 час 39 минут, завершившись со счетом 1:6, 7:6 (3), 10 – 7.

Матч для украинско-американской пары начался неудачно — соперницы уверенно забрали первый сет со счетом 6:1. Однако во второй партии Киченок и Кравчик смогли изменить ход встречи.

В решающие моменты сета они проявили характер: в 12-м гейме теннисистки отыграли подачу на матч, после чего перевели партию на тай-брейк и выиграли его со счетом. Судьбу поединка решил супер тай-брейк, в котором Киченок и Кравчик сыграли увереннее и одержали победу.

Этот успех стал для дуэта особенно важным. Украинка и американка прервали серию из пяти поражений подряд в совместных матчах и впервые победили вместе с начала марта, когда дошли до второго круга турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

Кроме того, это первая победа пары на грунте — до этого теннисистки проиграли три матча на этом покрытии. В полуфинале турнира в Париже Людмила Киченок и Дезире Кравчик сыграют с победительницами противостояния Ульрикке Эйкери / Мию Като или Янь Сяонань / Сюй Ифань.

Ранее с турнира в Париже вылетела Вероника Подрез.