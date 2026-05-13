Киченок дошла до полуфинала турнира в Париже в парном разряде
Украинка с напарницей из США прервали серию поражений из пяти матчей
около 3 часов назад
Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно стартовала в парном разряде грунтового турнира WTA 125 в Париже. Вместе со своей напарницей Дезире Кравчик из США они одержали волевую победу и пробились в полуфинал соревнований.
В стартовом матче первые сеяные турнира встретились с дуэтом Го Ханьюй (Китай) / Кристина Младенович (Франция). Поединок выдался очень напряженным и длился 1 час 39 минут, завершившись со счетом 1:6, 7:6 (3), 10 – 7.
Матч для украинско-американской пары начался неудачно — соперницы уверенно забрали первый сет со счетом 6:1. Однако во второй партии Киченок и Кравчик смогли изменить ход встречи.
В решающие моменты сета они проявили характер: в 12-м гейме теннисистки отыграли подачу на матч, после чего перевели партию на тай-брейк и выиграли его со счетом. Судьбу поединка решил супер тай-брейк, в котором Киченок и Кравчик сыграли увереннее и одержали победу.
Этот успех стал для дуэта особенно важным. Украинка и американка прервали серию из пяти поражений подряд в совместных матчах и впервые победили вместе с начала марта, когда дошли до второго круга турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.
Кроме того, это первая победа пары на грунте — до этого теннисистки проиграли три матча на этом покрытии. В полуфинале турнира в Париже Людмила Киченок и Дезире Кравчик сыграют с победительницами противостояния Ульрикке Эйкери / Мию Като или Янь Сяонань / Сюй Ифань.
Ранее с турнира в Париже вылетела Вероника Подрез.
