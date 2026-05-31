Украинская теннисистка Надия Киченок и ее напарница Макото Ниномия завершили выступления в парном разряде Roland Garros-2026 на стадии 1/8 финала.

В матче третьего круга Киченок и Ниномия уступили первым сеяным турнира — чешке Катержине Синяковой и американке Тейлор Таунсенд. Поединок завершился победой фавориток в двух сетах — 4:6, 2:6.

Матч длился около 1 часа 28 минут. Синякова и Таунсенд уверенно контролировали ход игры: они реализовали 4 из 8 брейк-пойнтов и при этом не допустили ни одной двойной ошибки. Между тем, Киченок и Ниномия смогли сделать лишь один брейк за весь матч.

Несмотря на поражение, выход в 1/8 финала можно считать хорошим результатом для украинско-японской пары на нынешнем Открытом чемпионате Франции. Особенно учитывая то, что во втором круге они отыграли два матчбола и совершили яркий камбэк в матче против других сеяных соперниц.

Ранее Марта Костюк сенсационно прошла третью ракетку мира Игу Швьонтек в 1/8 финала одиночного разряда.