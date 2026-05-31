Сергей Разумовский

Украинка Марта Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал Roland Garros.

В матче 1/8 финала Ролан Гарроса-2026 украинская теннисистка победила третью ракетку мира Игу Швьонтек в двух сетах — 7:5, 6:1.

К этой встрече Костюк подходила с мощной серией из 15 побед подряд с начала грунтового сезона. За этот период украинка завоевала два титула — на турнире WTA 250 в Руане и WTA 1000 в Мадриде.

В то же время Швьонтек была для Марты исторически неудобной соперницей. До матча на Ролан Гарросе-2026 теннисистки трижды играли между собой, и Костюк не удавалось выиграть у польки ни одного сета

Ихняя первая встреча также состоялась именно на Roland Garros — в 2021 году, когда Марта дошла до 1/8 финала, что на тот момент оставалось её лучшим результатом на мейджорах. В этот раз Костюк смогла взять реванш.

Марта стала лишь второй украинкой, которой удалось дойти до четвертьфинала Roland Garros. Первой была Элина Свитолина, которая играла на этой стадии турнира пять раз — в 2015, 2017, 2020, 2023 и 2025 годах.

Для Костюк это будет второй четвертьфинал на турнирах Grand Slam в карьере. Первый она провела на Australian Open-2024. Следующей соперницей Марты в четвертьфинале станет победительница матча Элина Свитолина — Белинда Бенчич.