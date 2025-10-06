Олег Шумейко

Людмила Киченок и Эллен Перес в первом круге турнира серии WTA1000 в китайском Ухане обыграли пятых сеяных Эйжу Мухаммад и Деми Схурс 6:4, 6:3.

За полтора часа на корте украинско-австралийский дуэт трижды подал навылет, реализовал 3 брейк-пойнта из десяти и дважды ошибся на подаче. Американо-нидерландский тандем сделал 1 эйс, 1 брейк и 5 «двойных».

В 1/8 финала Киченок и Перес сыграют с победительницами противостояния Тереза Михалкова / Оливия Никколз – Мая Джойнт / Виктория Мбоко.

Напомним, что Даяна Ястремская не смогла завершить стартовый матч на соревнованиях WTA1000 в Ухане.