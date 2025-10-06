Киченок и Перес победили сеяных и вышли в 1/8 финала турнира в Ухане.
Украино-австралийский тандем победил в двух сетах
39 минут назад
Фото: j48tennis.ne
Людмила Киченок и Эллен Перес в первом круге турнира серии WTA1000 в китайском Ухане обыграли пятых сеяных Эйжу Мухаммад и Деми Схурс 6:4, 6:3.
За полтора часа на корте украинско-австралийский дуэт трижды подал навылет, реализовал 3 брейк-пойнта из десяти и дважды ошибся на подаче. Американо-нидерландский тандем сделал 1 эйс, 1 брейк и 5 «двойных».
В 1/8 финала Киченок и Перес сыграют с победительницами противостояния Тереза Михалкова / Оливия Никколз – Мая Джойнт / Виктория Мбоко.
Напомним, что Даяна Ястремская не смогла завершить стартовый матч на соревнованиях WTA1000 в Ухане.
